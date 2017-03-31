Украина

Чтобы вы не думали, будто вся проблема безопасности стадионов сводится к пиро- и категорическому нежеланию фанатов смириться с запретом «жечь». Матч чемпионата-2015/16 Шахтер — Сталь. К сожалению, из-за неразберихи с документами (офицер безопасности отразил в рапорте и этот инцидент, и еще один, однако коллеги его примеру не последовали) эта выходка фанатов осталась безнаказанной. Любопытно, что когда главред рассказал эту историю, не называя матч, то некоторые особо одаренные восприняли это как наезд на Карпаты — дескать, Франков не может отличить Гитлера от Шухевича и гонит на честных патриотов! Те, кто в курсе, смеялись изрядно, утирая выступившие слезы. Ну нате вам, смотрите, какой у нас «Шухевич» на трибунах однажды возник… К слову, ILWT, насколько нам известно – российская рэп-группа. К чему такой «анонс» на матче чемпионата Украины, носителям виднее.

Демонстрировать и тем самым рекламировать болельщицкие безобразия на трибунах футбольными властями категорически не рекомендуется, существует немало формальных и неформальных договоренностей по этому поводу, в том числе с ТВ. Однако для этой статьи сделаем исключение – тематика обязывает

Законопослушный гражданин. Как было и как пока не стало

В личном рейтинге человека, однажды полюбившего игру под названием футбол, в графе «Место возникновения симпатии» в подавляющем большинстве случаев будет значиться простое слово – стадион. Понятие, с детства овеянное романтикой духа соперничества, запаха азарта, борьбы, победы и поражения. Радости, в общем. Любой из нас, нырнув в детские воспоминания, без труда вспомнит тот самый, первый (за руку с отцом, братом, другом, подругой, нужное подчеркнуть или дописать) волнительный поход на стадион.

Когда стадионы вмещали и значили больше

Ты попадаешь на трибуны, где рядом важно расположились колоритные и не очень дядьки (мы, недалекие, тогда еще не понимали сущность условного уничижительного «кузьмич»). Они все кажутся и разными, и одинаковыми. Горластые и саркастические в выражении своих эмоций, юморные и брутальные. Не без выхлопа алкогольных паров, не без традиционной сигаретки. Первый услышанный смачный матюг тоже может быть оттуда – с восьмого ряда местного стадиончика, который как всегда биток. Матч рядовой.

В перерыве стоически ждешь своей очереди за четырьмя пятикопеечными пирожками. Получаешь их в награду за терпение и несусь обратно на трибуну. Второй тайм уже начался, и ты невольно становишься помехой зрителям на своем ряду, пробираясь к отцу с его друзьями. «Быстрее давай, малый, не загораживай».

Мужики, уставшие после работы. Им хочется на два часа забыть о крохотной малосемейке, грустном школьном дневнике отпрыска, разлезшихся сапогах жены, завтрашнем партсобрании. Тут и только тут они такие, какие есть на самом деле. И только зоркий глаз ближайшего милиционера, стоящего у парапета возле поля, сдерживает их от чрезмерного выплеска эмоций.

По детской коже скачут мурашки от осознания чуда присутствия. Ты впервые прикоснулся к атмосфере удивительной общности массы людей, объединенных одним желанием – увидеть успех твоей маленькой второлиговой команды и погромче заорать нехитрый на то время набор кричалок: «Шайбу!», «Молодцы!», «Нужен гол, нужен два, нужен Кубок УЕФА!». Ну и «судья – ты не прав)))!». Куда ж без этого. А момент гола… Интересно, уколы адреналина детям предусмотрены многочисленными Конвенциями по их защите? Знай об этом медики, надолго запретили бы проход несовершеннолетним на трибуны. Но они об этом не знали. Или же не хотели знать, у них на это не оставалось времени. Они ведь тоже на трибуне были, только без халатов и скальпелей с фонендоскопами. Врач на трибуне превращался в такого же обычного болелу, как и водитель, как и инженер, как и замполит с ответственным работником овощной базы.

Агрессия? Какая агрессия? Нет, не слыхали.

Законы или выполняются, или не нужны

Это лирика. Для настроенных на серьезный проблемный разговор мой совет – сразу спускайтесь пониже. Забудьте о нескольких первых абзацах. В них – всего лишь воспоминания о том, что было и никогда уже не повторится. Такая себе идиллическая абстрактная картина. Нет, это всё еще можно частично встретить в небольших городках и поселках. С учетом временных и ментальных изменений, с учетом отсутствия той страны, в конце концов.

Просто в определенный момент начинаешь понимать, что по аналогии с модной компьютерной программой тебе периодически приходит сообщение о необходимости тотального и не очень ее апгрейда. А ты уже привык к картинке, к оформлению, знаешь каждый значок и куда вести курсором. Однако через минуты получаешь новую версию и потихоньку к ней привыкаешь. Через месяц у тебя снова нет выбора и ты снова должен перезагрузить обновление. Кто-то далеко за тебя придумал, что именно эта некая новая фишка, пришедшаяся ему по вкусу, нужна и тебе. Здесь и сейчас. И выбора, как такового у тебя нет, ты или принимаешь правила игры, или лишаешься доступа к ней. Через некоторое время оглядываешься назад и не замечаешь следов твоего первого BIOSа в новом ХР. Ты его потерял где-то на пути апгрейда.

Стадион раньше был местом досуга. Был местом, куда спокойно мог прийти школьник и пенсионер. Где ты мог быть абсолютно уверен в том, что внешние сопутствующие факторы в виде субъектов и объектов, окружающих тебя, не несут в себе ни малейшей угрозы. Правила поведения на стадионе не были пустым звуком, их нарушителя всегда с удовольствием ждали доблестные стражи правопорядка и сопутствующие им комнаты милиции в подтрибунном помещении. Оттуда было два пути – в вытрезвитель или же в ближайшее отделение милиции с составленным админпротоколом (мелкая хулиганка, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, и т.п.). Далее следовало письмо «шерифа» на работу, грозная и комичная одновременно заводская доска позора, обсуждение на комсомольском (партийном) собрании и как ужасное следствие — лишение летней путевки на море в ведомственный Дом отдыха. Немного смешно и забавно звучит для сегодняшних реалий, не правда ли?

Но — было. Существовал государственный механизм. Иными словами, действовали общепринятые правила поведения, нарушение которых (преступление через которые!) считалось моветоном. Заходя в гости, ты вынужден, хочешь этого или не хочешь, снять обувь в прихожей и уж никак не взгромоздиться грязными ботинками на стол. Иначе тебя в лучшем случае не пустят опять в этот дом и за этот стол. В театре во время спектакля вряд ли вы будете громко разговаривать по мобильнику. Ибо запрещено. В ресторан или ночной клуб вас вряд ли пустят с казацкой шашкой наперевес. Ибо написано. Так и правила поведения на стадионе предусматривают модель поведения зрителя. Приобретая билет в кассе, вы даете согласие на четкое их соблюдение и четко осознаете, что за их нарушение может последовать наказание.

Так должно быть. Но есть ли так на самом деле? Кто в последний раз серьезно упоминал важность этой «бумажки»? Называю ее так по причине соответствующего к ней отношения. Многочисленные регламенты, Правила, кодексы ФИФА, УЕФА и ФФУ, Законы Украины и постановления Кабмина. Нормативная база и пошаговые требования четко и ясно выписаны в перечисленных документах. Реальность — иная.

Всем давно известна грустная шутка об украинских законах, «строгость которых компенсируется необязательностью их исполнения». Идеального в этом мире мало, и если читатель сделает замечание, что хваленые британская и немецкая безопасность иногда тоже дают сбой – соглашусь немедленно. Но тут же попрошу на подмогу науку математику и логику заодно. Да, случаются, но в процентном соотношении их ничтожно мало и колеблются они в пределах статистической погрешности. Каждый сбой системы в уважающем себя европейском футбольном хозяйстве тщательно анализируется службами безопасности клубов, стадионов и полицией. С целью недопущения впредь. Что характерно – работает. Не допускают.

Прощание с мыльным пузырем

Задачей этой статьи поставлю себе попытаться кратко очертить основные проблемы наших стадионов и предложить механизмы их решения. Само собой разумеется, что решение их потребует не год, не два и даже не десяток ближайших лет. Эта перспектива сегодня очень далека от нас, поскольку футбол не живет автономной от государства жизнью и является одним из ее многочисленных элементов, лоскутком, если хотите.

В кризисные моменты цивилизаций жизненные приоритеты всегда резко менялись в сторону упрощения потребностей, возврата их количества по сути к базовым – инстинкту выживания и самосохранения. Глупо отрицать очевидный факт – тотальное обнищание населения нашей страны, сокращение веса зарплаты, а с ней и покупательной способности в разы. Это повлияло на потребность в зрелищах, главным из которых для мужской части населения всегда оставался футбол.

Довольно и других проблем, отчего опустели трибуны. Рухнувшие бюджеты команд УПЛ стали причиной массового оттока квалифицированных футболистов, как легионеров, так и доморощенных. Команды начали жить и платить по средствам, и у меня сам собой отпал вопрос, который я задавал себе и двум своим знаковым именитым футбольным друзьям лет пять назад во время гонки финансовых вооружений. Один из них был на тот момент голкипером нашего топ-клуба, другой же только вернулся, недолго поработав тренером в Европе. Вопрос мой звучал следующим образом: «Намного ли НИЖЕ уровень жизни в условных Австрии, Чехии, Венгрии или Польше в отличии от нас? Так почему уровень зарплат и бюджетов среднего их клуба проигрывает аналогичному украинскому даже не в разы — в десятки раз?»

Интересно, понимал ли кто-то, что законы экономики придуманы задолго до нас, что их невероятно сложно, если вообще возможно переиграть? Что нелогичное и неправильное не имеет шансов на долгое существование? Осознавали ли они, что мыльный пузырь может лопнуть лишь потому, что такова его, пузыря, судьба и он обречен?

Футбольные хозяйства тех стран были подобны не мыльному пузырю – но воздушному шару, который ты надул и перевязал. Но ты четко знаешь, что он не лопнет, если его не перекачать, а если начнет спускаться, ты его всего лишь подкачаешь и перевяжешь заново.

Наше было иным.

Зрителя нужно вернуть. Но не вседозволенностью!

Я не зря немного отошел от заявленной темы – ведь именно катастрофическое падение интереса к чемпионату привело нас к пустым трибунам. Констатируем факт – мы подошли к порогу, когда численность фанатских трибун почти сравнялась, а в некоторых случаях и превысила количество простых болельщиков на стадионах.

Подавляющее количество нарушений общественного порядка на стадионах и соответственно клубных штрафов, налагаемыми КДК ФФУ, происходят в фанатских секторах и осуществляются людьми, которые в официальных решениях Комитета именуются «болельщики клуба Х». Уже на полном серьезе некоторыми специалистами обсуждается вопрос о некоем дальнейшем смягчении правил для болельщиков — ввиду того, что якобы дальнейшая борьба с нарушениями порядка на стадионах на этом этапе неэффективна и попросту бесперспективна. В роли главного аргумента выступает то, что без зрителей на фанатских трибунах стадионы вовсе останутся пустыми. Спорное, мягко говоря, утверждение, хотя имеет право на существование в нынешних реалиях. Но любая проблема должна иметь варианты решений, иначе рядом на склад, где хранятся в футбольной Украине понятия «комфорт» и «безопасность», можно будет вешать большой амбарный замок. При всех фэйлах нынешнего украинского бытия не стоит забывать, что мы всё же кусочек Европы, пускай исключительно географически. А в Европе, по крайней мере, в цивилизованной ее части, с этой проблемой разбираются. Давно и преимущественно успешно.

Как это должно быть и кое-где есть

УЕФА. Включите всемирно известный видеоконтент и откройте для сравнения картинку трибун на матче еврокубка двадцатилетней, десятилетней давности и нынешнюю. Сегодня матч еврокубка и связанные с ним меры безопасности пошагово, до микронов, отрегулированы в Правилах УЕФА по безопасности стадионов, Регламенте инфраструктуры и безопасности УЕФА, Регламентах ЛЧ и ЛЕ, Дисциплинарных правилах. Четко и структурировано расписаны права и обязанности стюарда, охранника, контролера, волонтера, руководителей служб безопасности клубов и стадионов, полиции и всех государственных админорганов. Введена позиция офицера безопасности матча, координирующего действия вышеперечисленных персон. Требования к турникетам, входам и выходам возведены в абсолют. Миграция между секторами практически исключена, поскольку существует реальный контроль за действиями зрителя. Современное видеозаписывающее оборудование позволяет применять камеры с высочайшим видеоразрешением, картинка которого может в деталях описать действия каждого зрителя на трибунах и нередко является основной уликой при рассмотрении стадионных нарушений в судах общей юрисдикции. Кроме этого, на каждой уважающей себя арене введены так называемые «черные списки» фанатов, совершивших правонарушения. А так как в Западной Европе билеты на стадион преимущественно именные и продаются только при предъявлении документа, проход на стадион для «забаненного» болельщика невозможен. Помогает в этом и повсеместно применяемая система сличения лица входящего болельщика с лицами, находящимися в черном списке.

Национальные федерации руководствуются подобными документами, составленными на основе норм УЕФА. Каждая из них, безусловно, учитывает местные особенности, базирующиеся на истории культуры боления, социологическом срезе болельщика, других существенных факторах. Как яркий пример — наличие на немецких, итальянских и некоторых других стадионах трибун без сидений на матчах внутреннего первенства. Поскольку нормами ФИФА и УЕФА это запрещено, во время проведения матчей под эгидой этих организаций такие сектора или оборудуются сиденьями или же вход на них закрывается.

Кто такой споттер и почему для хулигана Земли становится мало

Британские федерации в целом и клубы в частности после трагедии 1985 года на «Эйзеле» и резкого мощного разворота властей к проблеме хулз привнесли в мировой футбол понятие «споттера» — действующего узкопрофильного офицера местной полиции, специализирующегося на сопровождении групп выездных болельщиков своего клуба или сборной, координации по приезде с ними в чужую страну со своими коллегами-полицейскими. Кроме этого, споттеры ведут базы данных по всем проблемным фанатам, имеют право составления процессуальных актов и направления их в суд.

Мало того, с созданием в Европе широко разветвленной полицейской организации NFIP (National Football Info Point) стало возможным прямое сообщение на основе единой базы данных полицейских Европы. Как пример, внесение в базу данных любого проблемного украинского фаната может, к легкому недоумению последнего, стать причиной неожиданного отказа посольством страны в открытии визы. Более того, погранслужащие любой европейской страны, также располагающие данными NFIP, могут запросто не пустить условного Василия Иванова на территорию своей страны даже при наличии визы, только лишь по причине нахождения последнего в вышеуказанном списке! Общественно опасный тип, знаете ли. Интересно, много ли местных украинских хулиганов знает об этом? Прецедентов еще не было, говорите? Неправда. Есть уже, к сожалению. И не один. Украинские структуры плавно, тихо, может быть, медленно, но всё же разворачиваются лицом к Базе.

Полезен для анализа итальянский и польский опыт введения карты болельщика. Без оформления этой именной карты вы не купите билет на стадион. Службы безопасности польских и итальянских стадионов автоматически располагают информацией и фото любого болельщика, на месте пребывания которого в соответствии купленному билету видеокамера стадиона фиксирует все его действия. Логично, что зафиксированное нарушение приобретает фамилию и имя в тот же момент, действия нарушителя подлежат оценке и квалификации еще до ухода того со стадиона. Доказанная вина нарушителя трансформируется в админпротокол или уголовное дело (в зависимости от тяжести проступка), впоследствии его данные заносятся в black list. Что дальше – смотрите выше.

Хочешь бы свободным – не мешай свободе других

Как оборотная сторона медали – эти нововведения, мягко говоря, не вызвали восторга у тифози и кибицев, были забастовки, были и есть игноры матчей («Стадио Олимпико» как живой свидетель), но время проходит и — часть бастующих вновь на трибунах, с зубовным скрежетом, но присутствует. Не тут ли следует ловить тонкую линию водораздела между фанатом и обычным хулиганом? Первые никак не смогли надолго остаться без футбола. Для вторых это не самая большая потеря, на трибуне они оказывались преимущественно с другими целями и вряд ли могли бы перечислить с пяток игроков любимой команды.

Интересен опыт Германии по отношению к дисквалифицированным болельщикам. Фанат, которому запрещен проход на стадионы Германии (база общая для всех стадионов, а не только для домашнего), под угрозой санкций в день и время матча своей команды обязан явиться в полицейский участок и зарегистрироваться, тем самым подтверждая на время «бана» свое отсутствие на стадионе. Недемократично? Ну да. Нарушено права человека на свободное передвижение? Конечно! Но — Европа. Но — порядок. Хочется свободы – не нарушай.

В сухом остатке предлагаю задаться четырьмя вопросами:

1. Чего мы не хотим видеть на трибунах?

2. Кто обязан нам в этом помочь?

3. Чем мы можем им помочь?

4. Как добиться реального наказания нарушителя?

1. Чего мы не хотим видеть на трибунах?

Моей личной попыткой ответа на эти вопросы станет некоторое суммирование. Безусловно, мы не хотим видеть насилие. Мы хотим видеть уважение к общепринятым среди людей нормам поведения (тут я вспомнил прекрасный 90-минутный безостановочный аргентинский перфоманс в чемпионском матче киевского «Динамо» против «Ворсклы» в прошлом сезоне – без огня, дыма, зигований и выбеганий). Родитель хочет прийти с ребенком, точно зная, что их здоровью ничто не угрожает, и уйти со стадиона в том же добром здравии и расположении духа. Иными словами — покупатель приобрел билет (товар, услугу) и вправе требовать качества от продавца и производителя.

2. Кто обязан нам в этом помочь?

Помогать нам в реализации этого права на безопасное комфортное зрелище обязаны службы стадиона, в данном случае службы безопасности и стюардинга. Их труд оплачивается. Да, деньги не те, условного Фрэнка Фармера («Телохранитель») на них не наймешь. От этого страдает качество охраны и стюардинга. Ведь стюард это не просто физическая сила — это прежде всего умение быть другом зрителю. Стюард это крепкий психолог, коммуникатор, артикулятор, если угодно, мыслей службы безопасности. Это человек, который в идеале должен обладать еще и навыками предоставления первой и неотложной медицинской помощи, владееть первичными навыками управления толпой и т.п. Существует глубокая и давняя проблема отсутствия в Украине на постоянно действующей основе Школы стюардинга. Выпуск людей на Евро-2012 отгремел, часть их рассеялась на просторах, новых не появляется. Набор на матчи преимущественно проходит по остаточному принципу, нарушена преемственность передачи опыта новоприбывшим.

Вследствие падения уровня правосознания среднестатистического гражданина авторитет «человека в желтой манишке» ничтожен. Красноречив случай, который имел место быть на входном турникете НСК Олимпийский на матче с Челси, когда в ответ на попытку девушки-стюарда остановить прорвавшегося через турникет безбилетного «пассажира» детинушка с ходу врезал девушке кулаком и сломал челюсть. (Как вы думаете, он нынче сидит? Ага, разбежались… — Ред.) Именно после этого руководство «Динамо» предприняло все возможные и невозможные шаги для возвращения полиции на территорию стадиона.

Мы плавно подошли к теме «Полиция на стадионе». После принятия в 2011 году Закона Украины «Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей» и детализирующего его нормы Постановления Кабинета Министров многие из тогдашних руководителей еще милиции, не до конца вчитавшись в суть, довольно потерли и умыли руки. Дескать, теперь милиция навсегда уходит от ответственности за происходящее на стадионе и передает это право клубам!

Ошиблись. В указанном постановлении Кабмина четко очерчено понятие матча повышенной опасности – сюда входят поединки под эгидой УЕФА и ФИФА, полуфиналы и финалы Кубка страны, все матчи внутреннего чемпионата и Кубка, на которых планируется присутствие не менее 15 тысяч зрителей. Об этом руководство старой милиции стыдливо умалчивало. Реальность же такова, что перед каждым матчем клуб-организатор матча обязан направить детальную информацию в местный орган полиции о времени и месте проведения матча, планируемом количестве зрителей, гостевых болельщиков, возможных рисках. Орган полиции, выполняя свою естественную функцию по обеспечению общественного порядка, обязан выделить на свое усмотрение достаточное количество правоохранителей.

Не могу ответить за все региональные подразделения полиции на местах. Вернее, так скажу – владею этой информацией в полной мере, но о грустном лучше пока промолчу. Говорю конкретно о Киеве. Понимание важности вопроса руководством городской полиции присутствует. По крайней мере, наличествует четкое осознание того, что территория стадиона и прилегающих территорий не является чем-то автономным и обеспечение безопасности человека на этой территории суть прямая обязанность полисмена. Полицейский обязан помочь стюарду и охраннику в наведении порядка в случае нарушения Закона. Именно он имеет эксклюзивное право на применение Закона – физически локализовать, задержать, составить протокол, расследовать, открыть уголовное производство, направить его в суд. Всё просто. И поэтому на НСК «Олимпийский» вы рядом со стюардом увидите полицейского, рядом с охранником стадиона — патрульного полицейского (а с этого сезона и конного патрульного!).

Как и в любом деле, для обеспечения успеха чрезвычайно важен факт наличия желания выполнить свою работу должным образом. Опыт наблюдения на европейских стадионах слаженной работы полиции и служб стадиона просто криком кричит: полиция разных стран прямо заинтересована добросовестно отработать деньги налогоплательщиков на таком массовом и ответственном мероприятии, как футбольный матч!. В ином случае общественность задаст резонный вопрос – а зачем вы нам такие?

У нас пока не задают, не бойтесь.

3. Чем мы можем помочь стюарду и полицейскому?

Правосознанием! И вытекающим из него поведением.

Все очень легко. Даже если в душе вы, к примеру, бунтарь и анархист и вам претят какие-либо ограничения, прописанные в нормативных актах – постарайтесь просто соблюдать правила приличия. Простых, нормальных, общепринятых человеческих правил. Попросту говоря – не превращайтесь в животное! Да простят меня милые мохнатые зверушки…

4. Как добиться реального наказания нарушителя?

Остается ответ на заключительный вопрос. Как наказать нарушителя и тем самым подать позитивный пример неотвратимости наказания для другого, потенциального? Ничего сложного. Просто каждый участник процесса должен квалифицированно исполнить свои обязанности. Стюард на входе обязан квалифицированно осмотреть зрителя на предмет проноса запрещенных предметов. Стюард и охранник по периметру стадиона должен предотвратить перебрасывания рюкзака с файерами и шашками на территорию стадиона. Стюард на входе в сектор — сверить билет с номером сектора. Стюард в секторе должен предотвратить миграцию зрителей между секторами. Полицейский-спецназовец должен оперативно среагировать на приказ о входе в чашу стадиона для предотвращения массового конфликта. Оператор в контрол-руме должен быстро и четко зафиксировать нарушение и идентифицировать нарушителя на трибуне. Охранник стадиона должен доставить нарушителя в комнату разбора полиции. Полицейский-следователь должен качественно оформить правонарушение, коллега следователя — качественно и оперативно расследовать уголовное дело. Судья должен вынести законное решение по действиям нарушителя. Служба безопасности стадиона обязана внести нарушителя в «черный список». Операционная служба стадиона должна обеспечить невозможность прохода такого лица на стадион в дальнейшем.

Вот. Написал этот абзац. Перечитал. Поймал себя на мысли, что представляется некая чужая и бесконечно далекая стране, где это делается уже не один год. В голову полезли Оруэлл, Хаксли и Замятин. Или это оппоненты, все эти борцы за свои права в ущерб правам всех остальных любят прикрываться их творениями?..

Андрей ИВАНОВ