Украина

Черноморец будет вынужден проводить матчи за пределами стадиона Черноморец, пока там не будет приведен в порядок газон.

Весной газон стадиона Черноморец пребывает в плачевном состоянии – на многих участках отсутствует трава. Одесситы провели на этом поле поединки против Карпат, Стали и Олимпика.

После матча Черноморец – Олимпик главный тренер донецкой команды Роман Санжар посетовал, что качество газона помешало показать хороший футбол.

Поединок 1/4 финала Кубка Украины между Полтавой и Шахтером так и не состоялся из-за плохого газона на стадионе Локомотив. Полтаву обязали перенести игру на другой стадион, однако она отказалась это делать.

При этом поле Локомотива в примерно таком же состоянии, как и в Одессе. Как стало известно Football.ua, Морякам запретят играть на Черноморце до тех пор, пока газон не будет проведен в порядок.

Ближайший домашний матч Черноморцу предстоит провести с Александрией 14 апреля.