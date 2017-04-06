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Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук в разговоре с Football.ua поделился своим мнением о предстоящем в воскресенье матче УПЛ между Горняками и Черноморцем, который пройдет в Харькове.

"Как показывают матчи весенней части сезона, Шахтер не может настроиться на поединки внутреннего чемпионата. Тут все лежит в плоскости психологии. Все-таки отрыв от второго места очень большой, он расслабляет ребят. Против Шахтера все команды выходят сверхмотивированными и готовыми на 200%. Поэтому Горнякам нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в матче с Черноморцем", — начал Шевчук.

По мнению Вячеслава, главной причиной большого количества пропущенных Шахтером голов в весенних турах является недостаточная мотивация игроков команды.

"Футболисты Шахтера выходят на поле, не имея максимального настроя на игру. Поэтому команда сначала пропускает, а уже потом включается по-настоящему и с полной отдачей старается добыть максимальный результат. Горнякам в каждом матче нужно показывать хороший футбол, футбол, который нравится болельщикам. Посмотрите поединок какого уровня выдали недавно Заря и Шахтер, сколько зрителей пришло на стадион! Было приятно очень приятно наблюдать за этим матчем. Подопечным Фонсеки нужно уже сейчас думать о будущем, завоевать долгожданное чемпионство и выйти в групповой раунд Лиги чемпионов".

Также Вячеслав считает, что в Черноморец до конца выложится, чтобы добыть победу в матче с Горняками.

"Любая команда Премьер-лиги отдаст все силы, чтобы обыграть Шахтер и Черноморец не исключение. У команды тоже есть свои амбиции. Плюс, я думаю, Бабич таким образом настраивает свой коллектив, поднимает командный дух".

Кроме того, Шевчук призвал своих бывших партнеров по команде забыть о положении дел в турнирной таблице и серьезно подходить к каждой игре.

"Безусловно, Горняки будут пытаться выиграть все оставшиеся матчи. Шахтер — команда, которая всегда играет только на победу. Но и соперники тоже будут стремиться отобрать очки у них. Поэтому я хочу, чтобы футболисты донецкой команды забыли об имеющемся преимуществе в турнирной таблице и на каждый матч настраивались очень серьезно", — подытожил Владислав.

Напомним, что матч Шахтер — Черноморец пройдет в Харькове 9 апреля. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона.