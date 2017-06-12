Украина

Капитан Шахтера Дарио Срна оценил работу Паулу Фонсеки в первый год на посту главного тренера.

Срна положительно оценил работу Фонсеки в Шахтере и отметил, что после матча с Янг Бойз игра команды улучшилась.

"Знаете, было тяжело расставаться с Мистером после 12 лет и всех трофеев, которые мы завоевали с ним… Мирча Луческу всегда будет легендой Шахтера. Это сильный и авторитетный тренер. Он очень помог мне в футболе и в жизни, я всегда буду ему благодарен. Точно так же и другие игроки, которые с ним работали. Однако пришло время освежить команду, и президент принял решение пригласить молодого, амбициозного наставника, хорошо проявившего себя в Браге", — сказал Срна.

"Конечно, начинать что-то новое тяжело, но каждый тренер привносит в команду что-то свое, а это всегда интересно. При Паулу Фонсеке мы стали по-другому играть в атаке и обороне. Сначала было непросто, ведь мы адаптировались к новому стилю. Чтобы привыкнуть к изменениям, необходимо время, а его у Шахтера как раз не было! Нам нужны победы. Так что после встреч с Янг Бойз мы словно проснулись: у нас все стало получаться, и от матча к матчу команда выглядела лучше", — признался хорват.

Стоит отметить, что Срна — лучший игрок сезона УПЛ по версии InStat.