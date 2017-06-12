Украина

Капитан Шахтера Дарио Срна рассказал о ключевых матчах прошедшего чемпионата Украины.

Дарио Срна отметил три матча, которые являются важнейшими для Шахтера в последнем розыгрыше УПЛ.

"Ключевыми назову матчи с Карпатами (3:2), с Динамо в декабре (4:3) и с Олимпиком (4:0)", — считает Срна.

"Во-первых, поединок во Львове. Та выездная игра с Карпатами поменяла все! Мы уступали 0:2, но показали характер, забили три гола, одержали верх и получили очень важный психологический импульс. Я помню, как мы праздновали третий мяч, – это было что-то невероятное! Паулу Фонсека после финального свистка никогда не говорит в раздевалке ни слова. Ни после побед, ни после поражений… Вообще никогда! Но по окончании матча с Карпатами он сказал: "Не могу промолчать. Вы – молодцы! Спасибо за характер, который вы показали. Сегодня я увидел, что мы можем обыграть любого соперника". После этого Шахтер пошел вверх. Мы демонстрировали качественный футбол и добились отличных результатов", — рассказал капитан Шахтера.

"Все игры с Динамо эмоциональны, каждый из них – битва. Это Шахтер – Динамо! На трибунах в Харькове и Киеве присутствовало много болельщиков. Отмечу приятную атмосферу: в нынешнем году не было никаких скандалов между игроками, а это большой плюс. Спортивный конфликт должен быть исключительно на поле и только в хорошем, футбольном смысле. В этом плане сезон прошел очень хорошо", — отметил защитник.

Ранее Срна называл соперника, с которым хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.