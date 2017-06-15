Украина

Футбольный клуб Десна заявил, что готов к проведению аудита по финансовой и хозяйственной деятельности за 2017 год.

14 июня с рабочим визитом Чернигов посетила делегация представителей Федерации футбола Украины, в которую вошли Юрий Записоцкий, Сергей Задиран и Иван Федоренко. Чиновники встретились с руководством ФК Десна, губернатором области, мэром Чернигова и оценили состояние инфраструктуры города.

Во время встречи, Сергеем Задираном было предложено провести независимый аудит клуба за первую половину 2017 года. Позже ФФУ предложила "для снятия всех вопросов относительно правомерности решений Апелляционного комитета" привлечь к рассмотрению соответствия предоставленных документов требованиям Регламентов международную аудиторскую компанию так называемой "большой четверки" (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) на выбор футбольных клубов Десна и Верес.

На своем официальном сайте Десна заявил, что готов к проведению аудита по финансовой и хозяйственной деятельности за 2017 год. Но также подчеркнул, что такую ​​же проверку должен пройти и ФК Верес и сделать это в кратчайшие сроки, так как до старта нового сезона осталось совсем немного времени.