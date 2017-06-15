Форвард Зари Владислав Кулач перешел в Ворсклу.
Вадим Шаблий и Владислав Кулач, instagram.com/shablii_vadim
15 июня 2017, 12:35
На своей странице в Instagram известный украинский агент Вадим Шаблий рассказал, что его клиент Владислав Кулач стал игроком Ворсклы.
Арендное соглашение Кулача, контракт которого принадлежит Шахтеру, завершилось по завершению сезона 2016/17.
"Полтавская Ворскла начала укреплять свой состав перед стартом нового чемпионата.
Сегодня игроком Ворсклы стал нападающий Владислав Кулач. 24-летний игрок заключил арендное соглашение с полтавским клубом сроком на один год", — написал Шаблий.
В прошедшем чемпионате Кулач сыграл в 13 матчах чемпионата Украины и отметился двумя голами. Также на его счету пять матчей в Лиге Европы.