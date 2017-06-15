Украина

Форвард Зари Владислав Кулач перешел в Ворсклу.

На своей странице в Instagram известный украинский агент Вадим Шаблий рассказал, что его клиент Владислав Кулач стал игроком Ворсклы.

Арендное соглашение Кулача, контракт которого принадлежит Шахтеру, завершилось по завершению сезона 2016/17.

"Полтавская Ворскла начала укреплять свой состав перед стартом нового чемпионата. Сегодня игроком Ворсклы стал нападающий Владислав Кулач. 24-летний игрок заключил арендное соглашение с полтавским клубом сроком на один год", — написал Шаблий.

В прошедшем чемпионате Кулач сыграл в 13 матчах чемпионата Украины и отметился двумя голами. Также на его счету пять матчей в Лиге Европы.