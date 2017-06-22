Украина

Полузащитник Карпат Тарас Завийский рассказал о новом тренере команды Серхио Наварро.

Летом на тренерском мостике Карпат произошла перестановка: клуб покинул Олег Дулуб, а на его место был назначен Серхио Наварро.

"От работы с новым тренерским штабом впечатления только положительные. Серхио Наварро пытается все и всех контролировать. Тренер строгий и любит дисциплину. Провели первые тренировки под его руководством, различия заметны сразу. Наши занятия стали более интенсивными, работаем над контролем мяча и скоростью в построении атак. Уже можно сделать вывод, что наставник хочет, чтобы его команда играла первым номером", — рассказал Завийский официальному сайту Карпат.

"Тот факт, что мы с тренером говорим на разных языках отнюдь не сказывается на совместной работе. Переводчик доступно и понятно объясняет, никакого дискомфорта в общении нет. Тренер может без проблем спросить "Как дела?", и знает еще несколько популярных фраз (улыбается)".

"Возможно, сборы — не самый приятный период для футболистов, но их важность невозможно недооценить. Ведь именно в этот период закладывается фундамент на сезон. Мы отдохнули, а теперь необходимо хорошо поработать. Честно говоря, жду от предсезонных сборов чего-то нового и интересного. В воскресенье для нашей команды начнется такой этап".

"Времени для отдыха было вполне достаточно. Лично я с нетерпением жду начала чемпионата. В прошлом сезоне я получал меньше игрового времени, чем хотелось бы. Буду усердно работать на сборах — надеюсь, что в новом чемпионате все изменится".

Ранее в этом месяце Завийский продлил контракт с Карпатами до 2020 года.