Украина

Защитник Сергей Симинин стал игроком ровненского Вереса.

Первым летним приобретением новичка УПЛ Вереса стал 29-летний защитник Сергей Симинин. Соглашение подписано по системе 1+1.

Неделю назад стало известно, что Александрия не стала продлевать контракт с Симининым, и футболист стал свободным агентом.

В прошлом сезоне экс-капитан Волыни отыграл 21 матч в чемпионате Украины, причем 12 из них в составе Ворсклы, и 9 в составе Александрии.

Стоит напомнить, что Верес будет участвовать в следующем розыгрыше УПЛ из-за отказа в выдаче аттестата для черниговской Десны, финишировавшей в Первой лиге на втором месте (Верес занял третью позицию).