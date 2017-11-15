"Натурализация? Спокойно отношусь к ней, потому что в Украине не так уж и много классных футболистов", — сказал Маркевич в эфире программы Пас.  

"Сейчас играет большая группа молодых футболистов, им нужно время, чтобы получить место в основе сборной Украины".

"Нет ничего плохо в том, что Марлос принял украинское гражданство. Он в команде абсолютно ничего не испортит. Наоборот, он серьезного уровня футболист. Он давно играет в Украине и не хочет покидать нашу страну. В мировом футболе таких примеров много".

"Однако, основная наша задача – выиграть время, чтобы успели подтянуться молодые футболисты", — считает Маркевич. 

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что никогда не пригласит Мирона Маркевича в свой клуб. 

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