Украина

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался относительно натурализации в национальной команде.

"Натурализация? Спокойно отношусь к ней, потому что в Украине не так уж и много классных футболистов", — сказал Маркевич в эфире программы Пас.

"Сейчас играет большая группа молодых футболистов, им нужно время, чтобы получить место в основе сборной Украины".

"Нет ничего плохо в том, что Марлос принял украинское гражданство. Он в команде абсолютно ничего не испортит. Наоборот, он серьезного уровня футболист. Он давно играет в Украине и не хочет покидать нашу страну. В мировом футболе таких примеров много".

"Однако, основная наша задача – выиграть время, чтобы успели подтянуться молодые футболисты", — считает Маркевич.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что никогда не пригласит Мирона Маркевича в свой клуб.