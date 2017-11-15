Украина

Полузащитник Шахтера Фред сконцентрирован на выступлениях в составе чемпиона Украины.

Об интересе к собственной персоне со стороны Манчестер Юнайтед полузащитнику Шахтера Фреду ничего не известно.

"Я ничего не знаю о том, что мной интересуется Манчестер Юнайтед, — признался Фред. – В данный момент я даже не думаю об этом – я полностью сосредоточен на выступлениях за Шахтер".

Матч 16-го тура первенства УПЛ Шахтер – Александрия состоится в пятницу, 17 ноября, в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 19:00. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

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