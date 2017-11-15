ЧМ-2018. Отбор

Американцы планируют организовать турнир для сборных, которые не попали на ЧМ-2018.

В финальном турнире ЧМ-2018 болельщики не увидят многих завсегдатаев мундиаля. Чтобы как-то скрасить горечь от проваленного отборочного турнира, в США планируют организовать турнир, на котором вместе с хозяевами сыграют сборные, не завоевавшие путевки на мировое первенство.

Федерация футбола США уже запланировала послать приглашения сборным Италии, Нидерландов, Ганы и Чили. Также рассматриваются варианты с командами Кот-д’Ивуар, Ирландии, Северной Ирландии и Словакии.

Турнир планируется провести в США период между завершением национальных чемпионатов и до начала финального турнира ЧМ-2018.

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