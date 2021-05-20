Вторая по силе команда пошлого сезона аргентинского чемпионата с честью вышла из сложного положения.
Полузащитник Энцо Перес (справа) после матча против Санта Фе, Getty Images
20 мая 2021, 11:11
В ночь на 20 мая по киевскому времени проходил поединок пятого тура группового этапа Копа Либертадорес между аргентинским Ривер Плейт и колумбийским Санта Фе, который вполне бы мог остаться без внимания большей части европейских любителей футбола, если бы не череда удивительных фактов.
Противостоянию между второй, на тот момент и последней команды квартета D предшествовала очередная вспышка заражений коронавирусом COVID-19 в стане "миллионеров", результатом которой стало отсутствие более двадцати футболистов в обойме Марсело Гальярдо.
Помимо этого, среди числа заболевших оказались абсолютно все голкиперы, что в совокупности привело к фактическому отсутствию скамейки запасных у Ривер Плейт в этой игре.
Место в воротах в таких условиях досталось полузащитнику(!) Энцо Пересу, который провел весь поединок на данной позиции с травмой подколенного сухожилия.
Несмотря на это, Ривер Плейт победил со счетом 2:1, благодаря двум быстрым мячам от Фабрисио Ангильери и Альвареса Хулиана Джуниора еще до исхода шестой минуты.
Моменты с участием новоявленного голкипера Энцо Переса, который может быть знаком европейскому болельщику по своим выступлениям за португальскую Бенфику и испанскую Валенсию в промежутке с 2011 по 2017-й год, можно посмотреть в представленном ниже видеоматериале.
После пятого тура группового этапа Ривер Плейт с девятью набранными очками возглавляет квартет, а Санта Фе продолжил с двумя баллами находиться на последней сточке.