В ночь на 20 мая по киевскому времени проходил поединок пятого тура группового этапа Копа Либертадорес между аргентинским Ривер Плейт и колумбийским Санта Фе, который вполне бы мог остаться без внимания большей части европейских любителей футбола, если бы не череда удивительных фактов.

Противостоянию между второй, на тот момент и последней команды квартета D предшествовала очередная вспышка заражений коронавирусом COVID-19 в стане "миллионеров", результатом которой стало отсутствие более двадцати футболистов в обойме Марсело Гальярдо.

Помимо этого, среди числа заболевших оказались абсолютно все голкиперы, что в совокупности привело к фактическому отсутствию скамейки запасных у Ривер Плейт в этой игре.

Место в воротах в таких условиях досталось полузащитнику(!) Энцо Пересу, который провел весь поединок на данной позиции с травмой подколенного сухожилия.

Несмотря на это, Ривер Плейт победил со счетом 2:1, благодаря двум быстрым мячам от Фабрисио Ангильери и Альвареса Хулиана Джуниора еще до исхода шестой минуты.

🔝 An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!



🔴⚪🧤 The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe. pic.twitter.com/z8SghkbYFd