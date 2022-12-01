Мексика не змогла пробитися до плей-оф чемпіонату світу в Катарі.
Херардо Мартіно, Getty Images
01 грудня 2022, 00:55
Головний тренер збірної Мексики Херардо Мартіно залишив свою посаду після вильоту національної команди з чемпіонату світу у Катарі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
"Мій контракт закінчився, як тільки суддя дав фінальний свисток", — наводить слова Мартіно Fox Soccer.
Збірна Мексики посіла третє місце у групі ЧС-2022, пропустивши вперед Аргентину та Польщу, набравши чотири очки.
Мартіно керував мексиканською збірною з січня 2019 року. За цей час Мексика провела 66 матчів, у яких здобула 42 перемоги, 12 разів програла і стільки ж разів зіграла внічию.
До цього Мартіно працював з такими клубами, як Барселона та Атланта, а також очолював збірні Парагваю та Аргентини.
Раніше повідомлялося, що Мексика вилетіла на груповому етапі чемпіонату світу вперше з 1978 року.