ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Мексика не змогла пробитися до плей-оф чемпіонату світу в Катарі.

Головний тренер збірної Мексики Херардо Мартіно залишив свою посаду після вильоту національної команди з чемпіонату світу у Катарі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

"Мій контракт закінчився, як тільки суддя дав фінальний свисток", — наводить слова Мартіно Fox Soccer.

Збірна Мексики посіла третє місце у групі ЧС-2022, пропустивши вперед Аргентину та Польщу, набравши чотири очки.

Мартіно керував мексиканською збірною з січня 2019 року. За цей час Мексика провела 66 матчів, у яких здобула 42 перемоги, 12 разів програла і стільки ж разів зіграла внічию.

До цього Мартіно працював з такими клубами, як Барселона та Атланта, а також очолював збірні Парагваю та Аргентини.

Раніше повідомлялося, що Мексика вилетіла на груповому етапі чемпіонату світу вперше з 1978 року.