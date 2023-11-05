Арентинець черговий раз висловився про Золотий м'яч.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
05 листопада 2023, 12:48
Восьмиразовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі підбив підсумки церемонії вручення нагороди, яка пройшла напередодні в Парижі.
"Золотий м'яч – дуже престижна нагорода. Але я завжди казав, що для мене найважливіше командні нагороди.
Мені пощастило виграти всі можливі трофеї у складі Барселони, а потім у складі збірної Аргентини, і це найважливіше для мене.
Завершити кар'єру в Європі з усіма цими трофеями – щось неймовірне для мене. У будь-якому випадку, Золотий м'яч – це дуже особлива та чудова нагорода", – сказав форвард.
Раніше повідомлялось, що відхід Ліонеля Мессі та Неймара негативно вплинув на кілька сфер життя ПСЖ.