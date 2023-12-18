Аргентина

Фігура Ліонеля Мессі — ключова у збірній Аргентини.

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував вплив Ліонеля Мессі на команду.

"Мессі теж по-своєму керує командою, його навіть можна назвати другим тренером. Як капітан, він є її лідером та заводить своїх партнерів.

Звичайно, він також надає приклад тим, як обігрує своїх суперників. Він завжди допомагає нам, завжди чудовий у збірній, і тренувати його – одне задоволення", – цитує Скалоні Laureus Spirit of Sport.

Раніше повідомлялось, що Мессі, Голанд та Мбаппе — претенденти на звання найкращого гравця 2023 року за версією ФІФА.