Бразилия

Футболист сможет вернуться на родину летом.

Вингер донецкого Шахтера Тайсон с большой долей вероятности летом переберется в бразильский Интернасьонал.

По информации издания Gauchazh, футболист пока не обсуждал размер своей заработной платы с руководством "колорадос".

Однако боссы клуба рассчитывают, что Тайсон пойдет на понижение своей зарплаты в случае возращения в родной клуб.

Бразильские СМИ, к слову, уже сообщили, что Тайсон согласовал контракт с Интернасьоналом на два года.

Нынешний контракт бразильца с Шахтером действует до лета 2021 года.

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