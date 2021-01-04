Украина

Бразильский футболист должен будет пойти на уступки в случае трансфера.

Интернасьонал не оставляет попыток подписать вингера Шахтера Тайсона, но столкнулось с высокой зарплатой футболиста.

Новое руководство бразильского клуба не готово разбрасываться деньгами и ждет, что игрок пойдет на снижение зарплаты, сообщает gauchazh.

Источник утверждает, что Тайсон получает в Шахтере 250 тысяч евро, что абсолютно не устраивает Интернасьонал.

Нынешний контракт бразильца с донецким Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Шахтер готов отпустить Тайсона за символическую сумму компенсации.