Игроку готовят предложение из Бразилии.
Тайсон, Getty Images
14 января 2021, 22:36
Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллес анонсировал встречу с руководством бразильского Интернасьонала.
"Готовимся к встрече с руководством Интернасьонала, где обсудим контракт. Потом решим, подходят такой вариант для Тайсона, или же нет", — сказал Диего в интервью GaúchaZH.
Отметим, что нынешний контракт бразильца с Шахтером действует до лета 2021 года. Уже сообщалось, что в контракте Тайсона с Интером будет прописана сумма меньше, чем в действующем с "Горняками".
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Шахтер готов отпустить Тайсона за символическую сумму компенсации.
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