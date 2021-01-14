Бразилия

Игроку готовят предложение из Бразилии.

Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллес анонсировал встречу с руководством бразильского Интернасьонала.

"Готовимся к встрече с руководством Интернасьонала, где обсудим контракт. Потом решим, подходят такой вариант для Тайсона, или же нет", — сказал Диего в интервью GaúchaZH.

Отметим, что нынешний контракт бразильца с Шахтером действует до лета 2021 года. Уже сообщалось, что в контракте Тайсона с Интером будет прописана сумма меньше, чем в действующем с "Горняками".

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Шахтер готов отпустить Тайсона за символическую сумму компенсации.

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