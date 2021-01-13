Тесты

Вингер Шахтера и сборной Бразилии празднует 33-й день рождения.

Тайсон приехал в Украину в уже несуществующий Металлист и довольно быстро стал одним из ведущих футболистов лиги. Вскоре реактивный бразилец перебрался в Шахтер, в котором выступает до сих пор, где был призван стать заменой ушедшему Виллиану.

Был момент, когда Тайсон был близок к получению украинского гражданства, но все-таки мечта вингера сбылась и он сыграл за "селесао".

Сегодня Тайсону исполнилось 33. Football.ua предлагает в его день рождения вспомнить о его карьере и жизни, пройдя тест.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.

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