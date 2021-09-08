Бразилия

Центральный защитник не успел найти себе клуб до завершения трансферного окна в Европе.

Бразильский центральный защитник Давид Луис по завершении прошлого сезона перешел в статус свободного агента, до этого выступая в составе лондонского Арсенала в течение двух лет.

Однако, найти себе новый клуб до закрытия европейского трансферного окна 34-летний футболист так и не смог из-за банального нежелания ни одной из команд обеспечивать условия его достаточно дорогостоящего контракта.

Как итог, бразилец продолжает оставаться в статусе свободного агента и по сей день, однако в последнее время его услугами заинтересовался бразильский Фламенго.

Как сообщают местные информационные ресурсы, Луис уже ведет переговоры с "красно-черными" о своем возможном переходе в их стан, однако клуб ставит перед ним однозначное ограничение по зарплате — не больше любого игрока из линии атаки по типу Габигола или Бруну Энрике.

Напомним, что за прошлый сезон Давид Луис сыграл 30 матчей за Арсенал, в которых отличился двумя голевыми передачами, при этом регулярно оказываясь в лазарете из-за повреждений различной тяжести.

Также, отметим, что футболист ранее заявлял о желании играть за клуб, который "близок к победам в каких-либо турнирах".