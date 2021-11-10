Бразилия

Футболист не вернется в родной клуб.

Нападающий Дентиньо, у которого завершился контракт с донецким Шахтером, вернется назад в Бразилию.

Футболист, которого СМИ связывали с несколькими клубами, в том числе и с Коринтиансом, воспитанником которого он является, не вернется в родной клуб. Об этом сообщает Globo.

Боссы "всемогущих" понимают, что у клуба достаточно игроков на позиции Дентиньо, и не станет предлагать ему контракт, несмотря на то, что он — значимый футболист в истории Коринтианса.

На данный момент 32-летний Дентиньо хочет отдохнуть у себя на родине и уделить время семье. О новом клубе пока речи не идет.

Напомним, Дентиньо выступал за Коринтианс с 2007 по 2011 год, проведя в футболке клуба 187 матчей. За Шахтер он сыграл на 10 матчей больше — 197 игр.

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