Бразилия

Опытный центрбек ведет переговоры с бразильским клубом.

Защитник Кальяри Диего Годин может вскоре стать игроком Атлетико Минейро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Годин расторгнет контракт с Кальяри в ближайшие дни и получит статус свободного агента. Уругвайский центрбек ведет переговоры с Атлетико Минейро и стороны близки к заключению сделки.

Годин выступал в составе Кальяри с сентября 2020 года, перейдя из Интера. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 12 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико Минейро может подписать бывшего полузащитника Шахтера Марлоса.