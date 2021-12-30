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Бывший игрок сборной Украины продолжит карьеру в Бразилии.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Марлос в ближайшее время должен определиться со своим новым клубом. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, у 33-летнего футболиста есть варианта для продолжения карьеры на своей родине в Бразилии. В услугах футболиста заинтересованы Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе и Атлетико Минейро.

Также отмечается, что интерес к Марлосу проявляют команды из ОАЭ и Катара, но сам футболист намерен остаться в Бразилии.

Напомним, Марлос в декабре покинул Шахтер, куда перешел в 2014 году из Металлиста. В первой части сезона Марлос провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть ассистов.

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