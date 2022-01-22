Бразилия

Вингер Ювентуса может перебраться один из "денежных" чемпионатов.

Полузащитник туринского Ювентуса Дуглас Коста имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации Николо Скиры, вингер может продолжить свои выступления в Катаре, Саудовской Аравии или МЛС. Кроме того, у Косты есть предложение из Бразилии, где он сейчас выступает в составе Гремио на правах аренды.

В прошлом сезоне бразильской Серии А экс-футболист Шахтера провел 25 поединков, в которых трижды сумел отличиться забитыми мячами, а также отдал две результативные передачи.

Отметим, что контракт Дугласа Косты с Ювентусом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее бразилец заявлял о преданности клубу даже в самые трудные его времена.