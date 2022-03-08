Украина

Уругвайський клуб хоче, щоб вінгер Динамо тренувався з першою командою.

Вінгер київського Динамо Карлос Де Пена може продовжити свою кар'єру у складі уругвайського клубу Насьональ. Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерела, рідний клуб 30-річного уругвайця запропонував йому тренуватися разом із першою командою, оскільки нині він не може виступати за київське Динамо через війну в Україні проти Росії.

Також зазначається, що невдовзі клуб із Уругваю може запропонувати контракт для Де Пени.

Раніше повідомлялося, що ФІФА призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні.