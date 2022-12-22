Бразилия

Досвідчений іспанець може отримати нову роботу.

Колишнього тренера іспанської збірної Луїса Енріке розглядають як кандидата на посаду коуча бразильської національної команди, повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, бразильська конфедерація футболу розглядає іноземних спеціалістів на пост наставника збірної після провалу на Мундіалі. Луїс Енріке розглядається як один із головних кандидатів на вакантну посаду.

Нагадаємо, кандидатів місцева Федерація футболу відібрала вже чимало, і на певному етапі серед імен лунали Карло Анчелотті та Зінедін Зідан.