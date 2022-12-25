Бразилия

Французький фахівець маю потужну підтримку всередині команди.

Зінедін Зідан — один з кандидатів на посаду головного тренера збірної Бразилії. Як з'ясувалося, лідерам "пентакампеоне" імпонує кандидатура зіркового французького фахівця.

За повідомленням L’Equipe, на чолі бразильської збірної Зідана хочуть бачити декілька впливових гравців — Вінісіус Жуніон, Едер Мілітао та Каземіро — гравці, які грали під керівництвом "Зізу" в мадридському Реалі.

"Зідан подобається бразильцям, включаючи впливового Роналдо, і користується популярністю у своїх колишніх підопічних, зокрема Вінісіуса Жуніора, Едера Мілітао та Каземіро. Але чи він прийме такий виклик? Чи зможе він стати першим іноземцем, який очолив національну збірну після аргентинця Філпо Нуньєса?

Він отримав би найприхильніший прийом від бразильців, які завжди вважали його своїм", – розповів кореспондент L'Equipe Ерік Фрозіо.

Нагадаємо, також Зідана сватають на посаду головного тренера збірної Франції.