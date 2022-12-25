Іспанія

Іспанець залишається в шорт-листі каталонського клубу.

Іспанський півзахисник Реала Марко Асенсіо може змінити клубну прописку вже цього літа, повідомляє Goal.com.

Контракт іспанця з Реалом спливає влітку 2023 року, тому будь-який клуб може підписати півзахисника на правах вільного агента. Раніше повідомлялось, що Барселона хоче скористатись ситуацією і укласти контракт з талановитим футболістом. За інформацією джерела, каталонці не відмовились від можливості підписати Марко. Також агент Асенсіо Жорже Мендеш має гарні стосунки з босами "блауранас", що, безумовно, є козирем каталонського клубу.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 15 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома передачами.

Нагадаємо, що Реал хоче зберегти талановитого гравця та запропонує Асенсіо новий контракт на три роки.