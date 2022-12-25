Англія

Француз може перейти до саудівського клубу.

Півзахисник Челсі Нголо Канте може покинути Європу та перебратись до клубу з Саудівської Аравії Аль-Наср, інформує Foot Mercato.

Джерело стверджує, що саудити хочуть підписати французького хавбека, у якого влітку закінчується контракт з "синіми". Зазначається, що хоч француз не проти переїзду до Саудівської Аравії. До речі, Канте не зіграє ще принаймні два місяці через травму.

Нагадаємо, саудівський клуб запропонував контракт Кріштіану Роналду. Тому потенційно Нголо може стати одноклубником зіркового португальця.