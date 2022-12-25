ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легендарний "Зубастик" не вважає за потрібне критикувати бразильців за виступ у Катарі.

Чемпіон світу в складі збірної Бразилії Роналдо оцінив виступ "пентакампеоне" на ЧС-2022.

"Попри виліт у чвертьфіналі, збірна Бразилії провела чудовий чемпіонат світу. Не вистачило лише стратегічного підходу після забитого голу у матчі з Хорватією. Команді потрібно навчитися краще розпоряджатися перевагою.

У поєдинку з Хорватією нам не слід було неодмінно віддавати всі сили заради другого голу. Необхідно було використати час, тримати м'яч, контролювати його, щоб суперник бігав за ним і втрачав віру в те, що він здатний щось змінити. Не вистачило лише цього", — вважає Роналдо.

Нагадаємо, на катарському мундіалі Бразилія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Хорватії у серії післяматчевих пенальті.

За підсумками турніру Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії.