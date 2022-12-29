Україна

Гарні новини для київського клубу.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу в інтерв'ю DigiSport розповів, скільки столичний клуб заробив на трансферах за час його перебування в команді.

"У Динамо все гаразд. За останні роки клуб заробив майже 100 мільйонів євро лише на участі в єврокубках, плюс продаж Миколенка в Евертон, який був одним із найдорожчих гравців в історії клубу. Тож витрати можна покрити.

Інші команди мають власників із можливостями. У якийсь період виплата була у розмірі 60%. А у Шахтарі гравці чекали два-три місяці, але їм платили.

У цій ситуації складно робити трансфери, бо не приходять хороші іноземні гравці, а нижче за рівень українських футболістів привозити легіонерів не варто", — вважає Мірча Луческу.

Нещодавно з'явилася інформація, що Севілья може орендувати вінгера киян Вітіньйо.