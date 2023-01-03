Бразилия

Екс-легіонер "гірників" хотів повернутися на батьківщину до Бразилії, але отримав відмову.

Колишній нападник донецького Шахтаря Луїс Адріано не продовжить свою кар'єру у складі Інтернасьйонала. Про це повідомляє GZH Colorado.

За інформацією джерела, бразильський клуб відмовився від 35-річного форварда через його високі фінансові запити та фізичні якості.

У складі Інтернасьйонала Адріано виступав до переїзду в Україну, вигравши клубний чемпіонат світу у 2006 році. Потім він перебрався до Шахтаря, де виступав з 2007 по 2015 рік.

Наразі Адріано є гравцем турецького Антальяспора, контракт із яким розрахований до літа 2023 року.

У поточній кампанії Луїс провів 16 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.