Бразилия

Уругваєць може продовжити кар'єру за океаном.

Нападник Валенсії Едінсон Кавані може перейти в бразильський клуб Сантос. Про інтерес до гравця заявив президент клубу Жозе Карлос де Олівейра.

"Ми пробуємо. Ще є можливість. Ми зверталися до Кавані, питали, чи хоче він погратись за нас. Запрошували його подивитися, що як у нас. Він обіцяв подумати", — сказав Сантос Жозе Карлоса де Олівейру.

Нагадаємо, Кавані став четвертим латиноамериканцем, який забив у чотирьох топ-лігах Європи.