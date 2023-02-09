Італія

Златан висловився про завершення кар'єри.

Форвард Мілана Златан Ібрагімович висловився щодо можливості допомогти команді в завершальній стадії сезону.

"Я хочу демонструвати свій талант щодня з великим бажанням, але це не лише особисте. Я хочу передавати свій досвід іншим, бо можливість допомогти команді – це зовсім інша річ.

Мені 41 рік, я граю у Мілані і перебуваю на вершині. Я хочу звернути увагу на інших, я тут для них, а не для себе.

Якби я робив усе для себе, я вже курив би сигари на острові. Якщо я можу бути прикладом та лідером, я це роблю", — сказав Ібра.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович має намір завершити кар'єру в кінці сезону.