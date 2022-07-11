Италия

Чилійський півзахисник став вільним агентом.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про завершення співпраці з півзахисником Артуро Відаллем.

Тепер досвідчений чилійський півзахисник перебуває у статусі вільного агента та у пошуках нового клубу.

Минулого сезону Відаль провів 40 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав чотири результативні передачі. Його контракт був розрахованний до літа 2023 року.

Нагадаємо, що вже відомо, де чілійський півзахисник може продовжити кар'єру — їм цікавиться Фламенго.