Чилійський півзахисник став вільним агентом.
Артуро Відаль, getty images
11 липня 2022, 22:18
Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про завершення співпраці з півзахисником Артуро Відаллем.
Тепер досвідчений чилійський півзахисник перебуває у статусі вільного агента та у пошуках нового клубу.
Минулого сезону Відаль провів 40 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав чотири результативні передачі. Його контракт був розрахованний до літа 2023 року.
Нагадаємо, що вже відомо, де чілійський півзахисник може продовжити кар'єру — їм цікавиться Фламенго.