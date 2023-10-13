Бразилия

Коментар гравця після матчу відбору на ЧС-2026.

Капітан збірної Бразилії Каземіро прокоментував нічию з Венесуелою (1:1) в матчі відбору на чемпіонат світу-2026.

"Зараз нам потрібно не вішати носа і думати про матч з Уругваєм.

Ми хотіли атакувати, вони оборонятися, і ми не змогли зламати їх", – цитує гравця apnews.

Нагадаємо, сьогодні вночі відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці. Огляд всіх поєдинків читайте в нашому матеріалі.