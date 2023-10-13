Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник хорватської збірної поділився своїми думками після гри з Туреччиною.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Туреччини (0:1).

"Туреччина заслужила на цю перемогу, я вітаю їх із цим. Ми були погані, у нас було багато помилок із самого початку. Ми не змогли знайти свою гру, ми заслужено програли.

Звичайно, нам не вистачало наших травмованих гравців, але це не повинно бути нашим виправданням. Ми повинні викластися по максимуму, використовуючи все, що ми маємо в даний момент, і ми не зробили цього. Я не можу звинувачувати Ліваковича, вся команда була не дуже гарною", — наводить слова Даліча офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Туреччина.