У 34 турі АПЛ Астон Вілла прийматиме Борнмут. Стартові склади команд вже оголошені.

Місце у старті "вишень" знайшлося і для центрального захисника Іллі Забарного. Для 21-річного українця цей матч буде 38-м у всіх турнірах поточного сезону (1 гол на рахунку).

