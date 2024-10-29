Бразилия

Віні не виграв Золотий м'яч попри очікування.

Бразильська конфедерація футболу підтримала Вінісіуса, після програшу в боротьбі за Золотий м'яч.

"Віні, ти золотий. Ми завжди будемо разом! Ціла нація пишається тобою", – йдеться у повідомленні Бразильської конфедерації футболу.

Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.