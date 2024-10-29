Іспанія

Іспанець привітав партнера по команді.

Капітан збірної Іспанії Альваро Мората привітав Родрі із завоюванням Золотого м'яча.

"Вітаю Родрі, зрештою, тобі не було потреби користуватися соціальними мережами, бо ти найкращий. Золотий м'яч!! Насолоджуйся цим, тому що ти цього заслуговуєш! Історія іспанського футболу", — написав Мората.

Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.