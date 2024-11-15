Думка головного тренера Бразилії після нічийного результату в матчі відбору на ЧС.
Дорівал Жуніор, Getty Images
15 листопада 2024, 09:58
Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор не приховував свого розчарування після матчу відбору на ЧС-2026, де його команда зіграла внічию (1:1) проти Венесуели.
"Це була гарна, відкрита гра. Обидві команди добре грали у півзахисті. Сподіваюся, ми продовжимо вдосконалюватися і рости, хоча сьогодні Бразилія заслуговувала на кращий результат", – сказав Дорівал Жуніор.
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