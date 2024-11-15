Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 листопада 2024 року.

У п'ятому турі Ліги націй у групі А2 збірна Франції на своєму полі не змогла обіграти Ізраїль (0:0).

Матч закінчився без забитих м'ячів, незважаючи на те, що команда Дідьє Дешама мала істотну перевагу за всіма ключовими параметрами статистики, окрім голів.

Таким чином, Франція посідає друге місце у групі після Італії, відстаючи на три очки. Ізраїль йде останнім із одним очком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Ізраїль в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Франція — Ізраїль 0:0

Франція: Меньян, Тео, Упамекано, Конате, Кунде, Камавінга (Рабьо, 71), Канте, Барколя (Нкунку, 71), Заїр-Емері (Тюрам, 78), Олісе (Коман, 70), Коло-Муані.

Ізраїль: Перец, Абада (Хазіза, 80), Ехезкель (Халайлі, 84), Голдберг, Шломо, Нахміас, Глух (Перец, 84), Абу-Фані, Джабер, Соломон (Саба, 72), Тургеман (Давид, 73).

Попередження: Камавінга — Ехезкель, Нахміас.