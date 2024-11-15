Ліга націй

Наставник "трьох левів" поділився своїми думками після гри з греками.

Головний тренер збірної Англії Лі Карслі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги націй проти Греції (3:0).

"Результат показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми не надто захоплюватимемося — попереду на нас чекає важлива гра на Вемблі, так що ми з нетерпінням чекаємо на неї, і зараз важливо відновитися і підготуватися.

Було важливо, щоб гравці використовували свої сильні сторони. У нас багато визначних талантів. Ми зосередилися на тих гравцях, яких мали.

Напередодні люди говорили про недосвідченість команди, але ці гравці грають тиждень за тижнем у Прем'єр-лізі на справді високому рівні. Це показує Льюїс Голл з Ньюкасла, що він зміг вийти на поле в такій атмосфері та виступити так, як він це зробив. Те саме і з Морганом Роджерсом, який був якісним в Астон Віллі і міг би опинитися у складі збірної раніше.

Дебютний гол Джонса? Це не дивно. Кертіс — видатний гравець. Я вважаю, що він зіграв дуже добре навіть без свого гола. З його голом це був чудовий виступ. Я справді радий за нього", — наводить слова Карслі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Греція – Англія.