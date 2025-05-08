Бразилия

Бразилець працює по 11 годин на день, аби встигнути відновитися до завершення контракту — клуб готується до перемовин щодо його продовження.

Нападник Сантоса Неймар отримав травму лівого стегна під час матчу чемпіонату Бразилії проти Атлетіко Мінейро в середині квітня, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:0. Гравець був змушений залишити поле вже на 34-й хвилині.

Попри серйозність пошкодження, 33-річний футболіст демонструє виняткову самовіддачу — за інформацією джерел, він тренується до 11 годин на день, часто працюючи "у дві зміни". Така інтенсивність дала позитивний результат: відновлення йде за планом, і, за прогнозами лікарів, Неймар зможе повернутися до гри вже наприкінці травня або на початку червня.

Контракт з Сантосом діє до 30 червня, і клуб планує найближчим часом обговорити з футболістом можливість продовження співпраці.

Взимку 2025-го 33-річний бразилець повернувся до рідного для себе Сантоса, також встигнувши пограти за ПСЖ і Аль-Хіляль.