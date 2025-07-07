Бразилия

35-річний фахівець підпише контракт з чинним володарем Кубка Лібертадорес уже найближчими днями.

Давіде Анчелотті, син італійського тренера Карло Анчелотті, стане новим головним тренером бразильського Ботафогу.

За інформацією видання Globo, 35-річний наставник вже погодився очолити клуб із Ріо-де-Жанейро та невдовзі прибуде до Бразилії для підписання контракту.

До цього Давіде працював асистентом у збірній Бразилії, куди перейшов разом із батьком після завершення їхньої роботи в мадридському Реалі.

Перший матч під керівництвом Анчелотті-молодшого відбудеться вже наступного тижня, однак зустріч проти Васко да Гами в неділю ще проведе тимчасовий наставник Клаудіо Касапа.

Ботафогу залишився без головного тренера після поразки від Палмейраса на Клубному чемпіонаті світу. Власник клубу, який також володіє французьким Ліоном, ухвалив рішення про звільнення Ренато Пайви, відкривши шлях для нового тренерського призначення.

Нагадаємо, нещодавно "чорно-білі" відпустили свого талановитого нападника до клубу АПЛ.