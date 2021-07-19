Лига конференций

На данном этапе еврокубкового турнира Украину представят сразу две команды — Ворскла и Колос.

Сегодня, 19 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации нового еврокубкового турнира — Лиги конференций для сезона-2021/22.

На этой стадии участники были разделены на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.

По итогам жеребьевки были сформированы десять пар, которые составят победители второго раунда квалификации, матчи которого состоятся 22 и 29 июля соответственно.

Матчи третьего раунда квалификации пройдут 5 и 12 августа. Победители пар выйдут в раунд плей-офф Пути чемпионов.

Путь чемпионов

Шэмрок Роверс (Ирландия) — Теута (Албания)/Интер Эскальдес (Андорра)

Рига (Латвия)/ Шкендия (Македония) — Фольгоре (Сан-Марино)/ Хибернианс (Мальта)

Динамо Тбилиси (Грузия)/ Маккаби Хайфа (Израиль) — Будучность (Черногория)/ Торсхавн (Фарерские острова)

Линфилд (Северная Ирландия)/ Борац Баня-Лука (Босния и Герцоговина) — Шахтер Солигорск (Беларусь)/ Фола (Люксембург)

Приштина (Косово)/ Коннас-Ки (Уэльс) — Валюр (Исландия)/ Буде Глимт (Норвегия)

Основной путь

Динамо Батуми (Грузия)/ БАТЭ (Беларусь) — Петрокуб (Македония)/ Сивасспор (Турция)

Шкупи (Македония)/ Санта-Клара (Португалия) — Олимпия (Словения)/ Биркиркара (Мальта)

Пасуш (Португалия) — Ларн (Северная Ирландия)/ Орхус (Дания)

Аустрия (Австрия)/ Брейдаблик (Исландия) — Абердин (Шотландия)/ Хэкен (Швеция)

Судува (Литва)/ Ракув (Польша) — Хаммарбю (Швеция)/ Марибор (Словения)

ЦСКА София (Болгария)/ Лиепая (Латвия) — Погонь (Польша)/ Осиек (Хорватия)

Уйпешт (Венгрия)/ Вадуц (Лихтенштейн) — Базель (Швейцария)/ Партизани (Албания)

Люцерн (Швейцария) — Дрита (Косово)/ Фейеноорд (Нидерланды)

Трабзонспор (Турция) — Мольде (Норвегия)/ Серветт (Швейцария)

Локомотив (Болгария)/ Словацко (Чехия) — Копенгаген (Дания)/ Торпедо Жодино (Беларусь)

Паневежис (Литва)/ Войводина (Сербия) — ЛАСК (Австрия)

Сочи (Россия)/ Кешля (Азербайджан) — Партизан (Сербия)/ ДАК-1904 (Словакия)

Эльфсборг (Швеция)/ Милсами (Македония) — Вележ (Босния и Герцоговина)/ АЕК (Греция)

РФШ (Латвия)/ Пушкаш-Академия (Венгрия) — Гент (Бельгия)/ Волеренга (Норвегия)

Дюделанж (Люксембург)/ Богемиан (Ирландия) — ПАОК (Греция)

Чукарички (Сербия)/ Сумгаит (Азербайджан) — Хаммарбю (Швеция)/ Марибор (Словения)

АЕЛ (Кипр)/ Влазния (Албания) — Карабах (Азербайджан)/ Ашдод (Израиль)

Арарат (Армения)/ Шленск (Польша) — Арда (Болгария)/ Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Хиберниан (Шотландия)/ Санта-Колома (Андорра) — Гзира Юнайтед (Мальта)/ Риека (Хорватия)

Кауно Жальгирис (Латвия)/ ТНС (Уэльс) — Виктория (Чехия)/ Динамо Брест (Беларусь)

Хайдук (Хорватия)/ Тобол (Казахстан) — Аполлон (Кипр)/ Жилина (Словакия)

Спартак Трнава (Словакия)/ Сепси (Румыния) — Сутьеска (Черногория)/ Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Витесс (Нидерланды) — Дандолк (Ирландия)/ Левадия (Эстония)

Хабнарфьордюр (Исландия)/ Русенборг (Норвегия) — Домжале (Словения)/ Хонка (Финляндия)

Университатя (Румыния)/ Лячи (Албания) — Андерлехт (Бельгия)

Напомним, Колос в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет против победителя пары Стяуа (Румыния) — Шахтер Караганда (Казахстан), а Ворскла в случае прохода финского КуПСа встретится с победителем пары Астана (Казахстан) — Арис (Греция).