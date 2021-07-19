Лига конференций

Жеребьевка отборочного раунда турнира прошла в Ньоне.

Сегодня, 19 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка нового еврокубкового турнира — Лиги конференций для сезона-2021/22.

Украину на этом отборочном этапе представляют сразу две команды — полтавская Ворскла и Колос из Ковалевки.

По итогам минувшего сезона Колос занял четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

По итогам жеребьевки, первым соперником в еврокубковой истории Колоса станет победитель пары Стяуа (Румыния) — Шахтер Караганда (Казахстан).

Матчи данной стадии турнира пройдут 5 и 12 августа. Первую игру команда Руслана Костышина проведет на домашнем поле в Украине.