Лига конференций

Клуб огласил список футболистов на турнир.

Бельгийский Гент определился с заявкой на матчи команды в квалификации Лиге конференций против норвежской Волеренги.

Как сообщает бельгийское издание NB, в заявке отсутствует украинский форвард "быков" Роман Яремчук.

Причина отсутствия футболиста остается неизвестной. Возможно, он не готов к играм, так как только вернулся из дополнительного отпуска, связанного с участием на Евро-2020.

Также, как сообщают некоторые СМИ, украинец может в ближайшее время покинуть Гент. Основным претендентом на игрока является Бенфика.

Отметим, что первый матч Гента против Волеренги состоится 22 июля.

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