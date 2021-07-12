Другое

Украинский форвард может сменить клубную прописку этим летом.

Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук рассказал о кадровой ситуации в бельгийском клубе, еще раз намекнув на возможный уход форварда сборной Украины Романа Яремчука.

"У нас слишком мало глубины состава в линии нападения. Маледе был единственным, кто был доступен, но он лучше себя чувствует как второй нападающий. Депуатр все еще восстанавливается после травмы, так что нам только и остается ждать подкрепления.

Безус и Яремчук вернутся всего за несколько дней до первой еврокубковой игры против Волеренги (игры пройдут 22 и 29 июля — прим.). Мы ищем другого нападающего, но если он приедет всего за несколько дней до матча, то будет очень сложно внести его в заявку. Боюсь в первых матчах нам придется рассчитывать на тех ребят, которые есть сейчас", — приводит слова Ванхазебрука Voetbalkrant.

Ранее сообщалось, что Яремчук согласился на переход в Бенфику и теперь дело за клубами, которые должны решить вопрос с суммой трансфера.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.